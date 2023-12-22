В Петербурге обновлена система навигации в метрополитене

В ближайшем будущем табло появятся на "Спасской" и "Невском проспекте".

В петербургском метрополитене обновили систему навигации. На узловых станциях появились новые указатели с подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" 5 апреля.

В частности, новое световое табло установили на станциях "Маяковская", "Новочеркасская", "Площадь Ленина". По словам начальника отдела информационного обеспечения метрополитена Петербурга Ларисы Никишиной, отдельные элементы навигации нужны для того, чтобы информировать пассажиров о значимых местах города. В ближайшем будущем табло появятся на "Спасской" и "Невском проспекте".

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, когда в Петербурге откроют станцию метро "Горный институт".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)