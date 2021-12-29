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В Пулково откроется выставка с фотографиями пожилых людей и их любимых мест
Сегодня, 16:15
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В Пулково откроется выставка с фотографиями пожилых людей и их любимых мест

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Всего представят 45 работ и историй.

На следующей неделе в Пулково откроется выставка фотопроекта "Давно не виделись". Проект посвящен пожилым людям и их историям, связанным с Петербургом.

Инициатива принадлежит Благотворительному фонду "Доброделы". Идеологом и фотографом стала Ольга Проскурина. Первые фотографии героев были сделаны в сентябре 2020-го года. Директор Фонда Полина Тумашик рассказала, что идея сделать такой проект появилась во время карантина 2 года назад. В тот момент пожилые люди находились на самоизоляции и нечасто выбирались в любимые места. Тогда было решено запечатлеть встречу пенсионеров с теми локациями, которые им близки. 

На фотографиях есть ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, блокадники, дети войны, ветераны труда. 

В сентябре 2021 года проект занял первое место на городской ежегодной премии "ФОРМА ДОБРА. ТОП 25. Самые добрые люди Петербурга". Выставка фотопроекта "Давно не виделись" в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково продлится до 25 марта.

Фото: Ольга Проскурина

Теги: выставка, давно не виделись, пожилые люди, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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