В Пулково откроется выставка с фотографиями пожилых людей и их любимых мест

Всего представят 45 работ и историй.

На следующей неделе в Пулково откроется выставка фотопроекта "Давно не виделись". Проект посвящен пожилым людям и их историям, связанным с Петербургом.

Инициатива принадлежит Благотворительному фонду "Доброделы". Идеологом и фотографом стала Ольга Проскурина. Первые фотографии героев были сделаны в сентябре 2020-го года. Директор Фонда Полина Тумашик рассказала, что идея сделать такой проект появилась во время карантина 2 года назад. В тот момент пожилые люди находились на самоизоляции и нечасто выбирались в любимые места. Тогда было решено запечатлеть встречу пенсионеров с теми локациями, которые им близки.

На фотографиях есть ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, блокадники, дети войны, ветераны труда.

В сентябре 2021 года проект занял первое место на городской ежегодной премии "ФОРМА ДОБРА. ТОП 25. Самые добрые люди Петербурга". Выставка фотопроекта "Давно не виделись" в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково продлится до 25 марта.

Фото: Ольга Проскурина