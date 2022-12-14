До конца года "Россети" возведут в Петербурге 570 км ЛЭП

В проект вложат свыше 36 млрд рублей.

Компания "Россети" в текущем году построит 570 км линий электропередачи в Петербурге. В проект вложат свыше 36 млрд рублей, рассказал Андрей Рюмин, гендиректор организации, на встрече с Александром Бегловым.

В Петербурге мы выполняем одну из самых масштабных в стране программ развития сетевой инфраструктуры. Это отвечает интересам города, позволяет строить социальные объекты и новые жилые кварталы, создавать предприятия, которые работают на импортозамещение. Андрей Рюмин, гендиректор компании "Россети"

Кроме того, в Смольном отметили, что "Россети" зимой 2023-го открыли Центр управления электросетями региона и высокоавтоматизированные подстанции "Витебская" и "Морская". Компания перевела три района Северной столицы – Московский, Красносельский и Петроградский – с воздушных ЛЭП на кабельные, а в настоящий момент идет модернизация электросетей в Выборгском и Калининском районах.

Ранее на Piter.TV: на Петроградской стороне массово выключили свет.

Фото: пресс-служба "Россетей"