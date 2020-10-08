В Приморье после попадания молнии в ЛЭП произошел взрыв

Сведений о пострадавших нет.

На территории Приморского края после попадания молнии в линию электропередач произошел взрыв, который очевидцы сняли на видео. Соответствующие ролики появились в социальных сетях. Известно, что инцидент зафиксирован в городе Большой Камень на линии ЛЭП. На объекте экстренные службы зарегистрировали мощный взрыв, который был виден с различных точек наблюдения. После удара молнии очевидцы услышали звук грома, а далее последовали искры. У некоторых жителей несколько раз моргнул свет в квартирах.

Согласно предвари тельным данным, пострадавшую ЛЭП оцепляли экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях пока что публично не приводится. В ночь на понедельник, 4 августа, взрывы также прогремели над такими городами Михайловка и Фролово в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника ВСУ власти приостановили в этих местах движение железнодорожных составов.

Молния ударила в "Лахта Центр" во время грозы.

Фото и видео: Telegram / BAZA