Молния ударила в "Лахта Центр" во время грозы

Вечером четверга, 3 июля, Петербург оказался во власти стихии — над городом разразилась гроза. Очевидцы сообщили, что молния угодила прямо в знаменитое здание "Лахта Центра", опубликовав соответствующий видеоролик в соцсетях, который быстро распространился через канал Telegram "Петербург с огоньком".
На записи видно, как разряд попал именно в верхушку высотки. К счастью, информация о жертвах отсутствует.
Стоит напомнить, что ухудшение метеоусловий привело к закрытию дамбы города. Синоптики предупреждают жителей Петербурга о сильном западном ветре и волнах высотой порядка двух метров.
Ранее мы сообщили о том, что в пятницу температура в Петербурге снизится примерно на 10–12 градусов относительно предыдущего дня.
Видео: Telegram / Петербург с огоньком
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