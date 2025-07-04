Молния ударила в "Лахта Центр" во время грозы

К счастью, информация о жертвах отсутствует.

Вечером четверга, 3 июля, Петербург оказался во власти стихии — над городом разразилась гроза. Очевидцы сообщили, что молния угодила прямо в знаменитое здание "Лахта Центра", опубликовав соответствующий видеоролик в соцсетях, который быстро распространился через канал Telegram "Петербург с огоньком".

На записи видно, как разряд попал именно в верхушку высотки. К счастью, информация о жертвах отсутствует.

Стоит напомнить, что ухудшение метеоусловий привело к закрытию дамбы города. Синоптики предупреждают жителей Петербурга о сильном западном ветре и волнах высотой порядка двух метров.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу температура в Петербурге снизится примерно на 10–12 градусов относительно предыдущего дня.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком