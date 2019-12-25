В пятницу температура в Петербурге снизится примерно на 10–12 градусов относительно предыдущего дня

Ожидается, что днём воздух в городе прогреется до +16...+18°C, в области — от +14 до +19°C.

В пятницу, 4 июля, Северная столица попадёт под влияние задней части циклона, перемещающегося в сторону Белого моря. Это приведёт к переменной облачности, усилению ветра и возможным локальным дождям. Накануне поздно вечером атлантический фронт принес холодный воздух, вследствие чего температура снизится примерно на 10–12 градусов относительно дневных показателей предыдущего дня. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается, что днём воздух в городе прогреется до +16...+18°C, в области — от +14 до +19°C.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, иногда усиливаясь до 17–22 м/с, особенно на западе региона и побережье Финского залива, где возможно усиление до 22–27 м/с. Повышается риск возникновения нагонных явлений. Давление повысится до отметки около 756 мм рт. ст., оставаясь всё же немного ниже среднего уровня.

Фото: Piter.TV