Россиянка признала вину.

Российские правоохранительные органы задержали жительницу Приморского края, которая подозревается в сборе и передаче Главному управлению разведки (ГУР) при министерстве по обороне Украины данных об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного правительства.

За госизмену задержали 22-летнюю жительницу города Большой Камень, которая за вознаграждение передавала сведения представителю главного управления разведки министерства обороны Украины. Задержанная признала вину. краевое правительство

Чиновники объяснили, что речь идет о железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях. Силовики установили, что девушка познакомилась и поддерживала конфиденциальное сотрудничество с сотрудником ГУР киевского режима через иностранный мессенджер Telegra. В настоящее время по решению судебной инстанции подозреваемая отправлена под стражу. В текущий момент россиянка активно сотрудничает со следствием.

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Фото: Piter.tv