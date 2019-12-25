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Жительницу Приморья задержали по подозрению в передаче данных Украине
Сегодня, 10:35
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Жительницу Приморья задержали по подозрению в передаче данных Украине

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Россиянка признала вину.

Российские правоохранительные органы задержали жительницу Приморского края, которая подозревается в сборе и передаче Главному управлению разведки (ГУР) при министерстве по обороне Украины данных об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного правительства.

За госизмену задержали 22-летнюю жительницу города Большой Камень, которая за вознаграждение передавала сведения представителю главного управления разведки министерства обороны Украины. Задержанная признала вину.

краевое правительство

Чиновники объяснили, что речь идет о железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях. Силовики установили, что девушка познакомилась и поддерживала конфиденциальное сотрудничество с сотрудником ГУР киевского режима через иностранный мессенджер Telegra. В настоящее время по решению судебной инстанции подозреваемая отправлена под стражу. В текущий момент россиянка активно сотрудничает со следствием.

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Фото: Piter.tv

Теги: госизмена, приморский край, приморье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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