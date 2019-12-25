В Петербурге подростка арестовали по делу о содействии терроризму

Суд в Петербурге отправил несовершеннолетнего под стражу до 15 декабря.

В Петербурге несовершеннолетнего заключили под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности. Соответствующее решение принял Калининский районный суд. Срок ареста установлен до 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, подросток переписывался с представителем террористической организации и согласился за денежное вознаграждение перевезти оружие из одного тайника в другой. Предполагается, что его планировали использовать для нападения на сотрудников органов внутренних дел и дестабилизации работы органов власти.

Как сообщили в пресс-службе судов, сотрудники ФСБ выявили намерения подростка. В период с сентября по октябрь он также переписывался с представителями ведомства и подтвердил готовность выполнить перевозку за деньги.

Следствие утверждает, что подросток получил координаты тайника, приехал по указанному адресу и забрал оружие. Его задержали, когда он отходил от места хранения. До этого он не сообщил о своих намерениях правоохранительным органам, отметили в пресс-службе.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности. Вину он не признал.

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Фото: Piter.TV