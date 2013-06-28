На Петроградской стороне массово выключили свет

В полном объёме электроэнергия начала поступать в 13:55.

Во вторник, 15 августа, в жилых домах и офисах на Петроградской стороне пропала электроэнергия. Об этом сообщили горожане сообщили в беседе "Чат Петроградской диаспоры" в Telegram.

Местные жители отметили, что свет отключили после 13:00 на улицах Академика Павлова, Большой Зелениной, Большой Пушкарской, улицах Полозова и Воскова. Перебои в подаче электричества наблюдались на улицах Кропоткина, Плуталова, Большой Монетной улице, улице Шамшева, Красного Курсанта, Гатчинской улице, Каменноостровском проспекте.

По данным "Россети Ленэнерго", на улице Кропоткина было зафиксировано технологическое нарушение. Район переключили на резервные схемы. В полном объёме электроэнергия начала поступать в 13:55.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный одобрил крупные инфраструктурные проекты для надежного электроснабжения города.

Фото: Pxhere