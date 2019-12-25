Смольный одобрил крупные инфраструктурные проекты для надежного электроснабжения города

Одобрено заключение соглашений с ПАО "Россети Ленэнерго" о застройке земельных участков в нескольких районах Северной столицы. Все проекты будут осуществлены в основном под Петербургом.

Губернатор провел рабочее совещание с членами городского правительства, на котором было одобрено заключение соглашений с ПАО "Россети Ленэнерго" о застройке земельных участков в нескольких районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По согласованным планам, в поселке Песочный на Белоостровском шоссе, в Сестрорецке на улице Борисова, в поселке Сапёрный на территории предприятия "Балтика" и в поселке Шушары, будут осуществлены комплексные работы по реконструкции электроподстанций, а также по строительству новых зданий закрытых распределительных устройств.

Главная цель данных проектов – обеспечить стабильное и надежное электроснабжение для жилых домов, социальных учреждений, торговых объектов и бизнес-сферы в указанных районах.

Особое внимание уделено модернизации подстанций, что позволит повысить электроснабжение не только жилых домов, но и промышленных предприятий, расположенных в Курортном, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Благодаря включению этих проектов в инвестиционную программу ПАО "Россети Ленэнерго" на период 2021-2025 годов, ожидается существенное улучшение энергетической инфраструктуры региона и увеличение степени надежности электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ГУП "ТЭК СПб" успешно выполнило 70% годового плана по реконструкции тепловых сетей в Колпино.

Фото: администрация Санкт-Петербурга