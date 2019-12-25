ГУП "ТЭК СПб" успешно выполнило 70% годового плана по реконструкции тепловых сетей в Колпино

ГУП "ТЭК СПб" радостно объявляет о значительном прогрессе в реализации годового плана по реконструкции тепловых сетей в Колпинском районе.

Как отмечается в официальных отчетах, уже выполнено 70% заданных работ по модернизации теплоэнергетической инфраструктуры Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности на реконструкцию тепловых сетей в Колпино в 2023 году выделено более 864 млн рублей, что является крупным вложением в обеспечение надежного теплоснабжения для местных жителей. Часть средств направлена на перекладку 19,7 км тепловых сетей, и радует, что уже более 14 км обновлены.

Особо стоит отметить, что выполнены работы по перекладке 1190 метров тепловых сетей по улицам Карла Маркса и площади Коммуны, что заметно повысило надежность теплоснабжения для 12,5 тыс. потребителей. Не менее значимо завершено обновление тепловой сети в подвальных помещениях корпусов Детской многопрофильной больницы на Заводском проспекте.

Среди ключевых объектов реконструкции в текущем году — кварталы 1 и 1А, где проживает более 54 000 человек. По планам, до конца осени здесь завершат замену 15,2 км тепловых сетей, что принесет долгожданные улучшения качества теплоснабжения жителей.

Ранее сообщалось, что специалисты компании "Ленсвет" завершили работы по освещению вдоль улицы Десантников.

Фото: Piter.TV