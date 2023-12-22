В Колпино закрывается движение транспорта по Тверской улице

В Колпинском районе будут проводиться работы по реконструкции тепловых сетей.

В Колпинском районе закрывается движение транспорта по Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Ремизова до улицы Ижорского Батальона. Ограничения будут действовать с 20 по 21 апреля. В это время будут производиться работы по реконструкции тепловых сетей.

Объезд: Красная улица, улица Ремизова, Тверская улица, Октябрьская улица, улица Ижорского Батальона. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в ночь на 21 апреля ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у пересечения с Курляндской улицей.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv