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В Колпино закрывается движение транспорта по Тверской улице
Сегодня, 12:38
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В Колпино закрывается движение транспорта по Тверской улице

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В Колпинском районе будут проводиться работы  по реконструкции тепловых сетей. 

В Колпинском районе закрывается движение транспорта по Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от улицы Ремизова до улицы Ижорского Батальона. Ограничения будут действовать с 20 по 21 апреля. В это время будут производиться работы  по реконструкции тепловых сетей. 

Объезд: Красная улица, улица Ремизова, Тверская улица, Октябрьская улица, улица Ижорского Батальона.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в ночь на 21 апреля ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у пересечения с Курляндской улицей.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv

Теги: колпино, тверская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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