В Колпино закрывается движение транспорта по Тверской улице

В Колпинском районе закрывается движение транспорта по Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от улицы Ремизова до улицы Ижорского Батальона. Ограничения будут действовать с 20 по 21 апреля. В это время будут производиться работы по реконструкции тепловых сетей.
Объезд: Красная улица, улица Ремизова, Тверская улица, Октябрьская улица, улица Ижорского Батальона.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в ночь на 21 апреля ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у пересечения с Курляндской улицей.
Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv
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