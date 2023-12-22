В Колпино нетрезвая женщина напала на своего сына с ножом

Она стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В отношении 39-летней жительницы Колпино, которая напала на своего 13-летнего сына с ножом ночью 17 апреля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Колпинского района города мальчик обратился самостоятельно. Он рассказал, что в доме 33 по бульвару Трудящихся на него напала мать.

На месте происшествия правоохранители задержали женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

Подросток в результате выходки матери не пострадал. Его временно поместили в Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что в торговом комплексе на Ленинском проспекте 17-летний петербуржец ударил ножом семиклассницу.

Фото: Piter.TV