Специалисты компании «Ленсвет» завершили работы по освещению вдоль улицы Десантников

В Красносельском районе Специалисты компании «Ленсвет», специализирующейся на освещении, успешно завершили проект по замене устаревших натриевых светильников на современные светодиодные фонари вдоль улицы Десантников.

В результате этой технической модернизации, проезжая часть улицы стала на много ярче и безопаснее благодаря применению 94 фонарей нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание было уделено обозначению пешеходных переходов, которые теперь контрастным светом сделаны более заметными для водителей и пешеходов.

Улица Десантников, которая проходит в границах трех жилых кварталов, получила свое наружное освещение еще в 1981 году. С тех пор ведутся постоянные работы по замене изношенного оборудования на более современное и эффективное. Вспомним, что девятнадцать лет назад уже была проведена успешная замена ртутных светильников на натриевые.

Благодаря активной модернизации светотехнического комплекса города, средняя мощность одного светильника существенно снизилась и на данный момент составляет всего 145 Вт.

Ранее сообщалось, что новые фонари осветят территорию около домов на Софийской улице.

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