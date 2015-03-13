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Новые фонари осветят территорию около домов на Софийской улице
Сегодня, 18:06
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Новые фонари осветят территорию около домов на Софийской улице

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Строительство планируют завершить к ноябрю этого года.

Освещение внутри кварталов установят у домов 46, к2 и 48, к3 по улице Софийской Фрунзенского района. Кроме того, станет ярче около дома 64 по проспекту Славы, пишет в среду, 26 июля, Комитет по энергетике.

В ходе работ смонтируют кабельную линию протяженностью 855 метров, поставят 25 светодиодных светильников на 23 опорах. 

В ведомстве сообщили и об освещении пешеходных дорожек между домами 40, к2 и 42, к2 по Софийской.

Строительство планируют завершить к ноябрю этого года. В качестве заказчика выступило СПб ГКУ "Управление заказчика". 

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе стартовала масштабная реконструкция освещения на улице Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV

Теги: городское освещение, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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