Новые фонари осветят территорию около домов на Софийской улице

Строительство планируют завершить к ноябрю этого года.

Освещение внутри кварталов установят у домов 46, к2 и 48, к3 по улице Софийской Фрунзенского района. Кроме того, станет ярче около дома 64 по проспекту Славы, пишет в среду, 26 июля, Комитет по энергетике.

В ходе работ смонтируют кабельную линию протяженностью 855 метров, поставят 25 светодиодных светильников на 23 опорах.

В ведомстве сообщили и об освещении пешеходных дорожек между домами 40, к2 и 42, к2 по Софийской.

Строительство планируют завершить к ноябрю этого года. В качестве заказчика выступило СПб ГКУ "Управление заказчика".

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе стартовала масштабная реконструкция освещения на улице Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV