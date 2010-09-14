В Красносельском районе стартовала масштабная реконструкция освещения на улице Маршала Захарова

Современное освещение играет значимую роль в обеспечении безопасности и комфорта участников дорожного движения, а также создает приятную атмосферу для жителей и гостей города.

Более 400 новых светильников, 366 опор и почти 3 км линий будут установлены вдоль оживленной магистрали, протяженностью через семь жилых массивов и вдоль Южно-Приморского парка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Улица Маршала Захарова получила свое первое освещение в далеком 1979 году. С тех пор специалисты компании "Ленсвет" тщательно следят за состоянием светового оборудования и обеспечивают оперативное управление системой. Теперь наступило время для обновления и совершенствования, чтобы внедрить современные технологии и обеспечить более эффективное освещение.

Полная реконструкция освещения на улице Маршала Захарова планируется завершить к 2024 году. До этого, в текущем 2023 году, в Красносельском районе уже завершены работы по улучшению освещения на Брестском бульваре, а также на улицах Доблести и Рихарда Зорге. Планы также включают освещение бокового проезда вдоль Петергофского шоссе.

Ранее сообщалось, что Большую Морскую улицу оборудовали светодиодными фонарями

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