Большую Морскую улицу оборудовали светодиодными фонарями

Всего появилось 49 новых источников света.

В понедельник, 24 июля, стало известно о завершении работ по установке современного освещения на улице Большой Морской. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля.

От Исаакиевской площади до дома 58 разместили чугунные опоры со светодиодными фонарями, а от Почтамского моста до Поцелуева – подвесные светильники. Всего появилось 49 новых источников света.

Установка освещения поможет экономить на энергозатратах. Кроме того, дополнен архитектурный облик исторической части города.

Модернизацию выполнила Ассоциация "Невский свет" под контролем СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее на Piter.TV: наружное освещение на Понтонном проезде и Колпинской улице установят до ноября этого года.

Фото: пресс-служба Сергея Дрегваля