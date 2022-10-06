Наружное освещение на Понтонном проезде и Колпинской улице установят до ноября этого года

На данный момент выполнено 60% работ.

В пятницу, 14 июля, в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению рассказали о готовности наружного освещения на Понтонном проезде и Колпинской улице.

Запланированы установка 50 опор и 57 светильников, прокладка 123 м кабельной линии и 2,5 км самонесущего изолированного провода.

На данный момент выполнено 60% работ: установлены все опоры и светильники, идет монтаж СИП. Строительство завершится к ноябрю 2023 года.

Ранее на Piter.TV: в сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство наружного освещения.

Фото: Piter.TV; Комитет по энергетике и инженерному обеспечению