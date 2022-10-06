Наружное освещение на Понтонном проезде и Колпинской улице установят до ноября этого года

В пятницу, 14 июля, в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению рассказали о готовности наружного освещения на Понтонном проезде и Колпинской улице.
Запланированы установка 50 опор и 57 светильников, прокладка 123 м кабельной линии и 2,5 км самонесущего изолированного провода.
На данный момент выполнено 60% работ: установлены все опоры и светильники, идет монтаж СИП. Строительство завершится к ноябрю 2023 года.
Ранее на Piter.TV: в сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство наружного освещения.
Фото: Piter.TV; Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
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