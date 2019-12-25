В сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство наружного освещения

В Выборгском районе Петербурга ведется строительство наружного освещения. Речь идет о свете в сквере Блокадников.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на территории сквера Блокадников ведется строительство наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент, специалисты установили 29 опор, 31 светодиодный светильник и четыре прожектора, а также проложили 700 метров кабельной линии. Проект предусматривает освещение пешеходных дорожек и четырехметровой скульптурной композиции "Мужеству ленинградцев" петербургского скульптора Евгения Ротанова.

Следующим этапом работ станет подключение объекта к источнику электроснабжения и восстановление нарушенного благоустройства. Планируется окончить работы в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что на Брестском бульваре завершена реконструкция наружного освещения.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению