В сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство наружного освещения

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на территории сквера Блокадников ведется строительство наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На данный момент, специалисты установили 29 опор, 31 светодиодный светильник и четыре прожектора, а также проложили 700 метров кабельной линии. Проект предусматривает освещение пешеходных дорожек и четырехметровой скульптурной композиции "Мужеству ленинградцев" петербургского скульптора Евгения Ротанова.
Следующим этапом работ станет подключение объекта к источнику электроснабжения и восстановление нарушенного благоустройства. Планируется окончить работы в ноябре этого года.
Ранее сообщалось, что на Брестском бульваре завершена реконструкция наружного освещения.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
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