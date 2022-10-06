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На Брестском бульваре завершена реконструкция наружного освещения
Сегодня, 18:45
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На Брестском бульваре завершена реконструкция наружного освещения

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В частности, участок освещают 44 оцинкованные опоры и 50 светодиодных фонарей.

Вдоль Брестского бульвара в Красносельском районе Петербурга установили новые фонари. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

В частности, участок освещают 44 оцинкованные опоры и 50 светодиодных фонарей. Их срок службы – более 25 и 10 лет соответственно.

Замена устаревших источников света на современные эргономичные и энергоэффективные лампы позволяет снизить эксплуатационные расходы, обеспечивает безопасную и надежную работу оборудования на годы вперед.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

В рамках адресной инвестиционной программы в этом году планируют реконструировать наружное освещение на 32 городских объектах в 12 районах Северной столицы, среди которых пять парков, шесть кварталов, 19 улиц и две магистрали.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Федора Абрамова установили 165 новых уличных светильников.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

 

Теги: наружное освещение, установка фонарей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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