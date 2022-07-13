На улице Федора Абрамова установили 165 новых уличных светильников

Вдоль проезжей части улицы Фёдора Абрамова появились 165 фонарей нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.
В сообщении сказано, что у современных светильников хорошая цветопередача, которая передает окружающее пространство четче, чем старые фонари. Освещение – важная часть для комфортной и безопасной городской среды для транспорта и жителей.
Также в течение 2023 года Комитет по энергетике и инженерному обеспечению планирует заменить более двух тысяч старых светильников на современные в Выборгском районе.
Ранее сообщалось, что продолжается строительство четвертого корпуса ЖК "ЛомоносовЪ"
Фото: unsplush.com
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