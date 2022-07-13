На улице Федора Абрамова установили 165 новых уличных светильников

В Парнасе петербургские власти установили 165 уличных фонарей нового поколения. Теперь улицу Фёдора Абрамова освещают красивые и современные фонари.

Вдоль проезжей части улицы Фёдора Абрамова появились 165 фонарей нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

В сообщении сказано, что у современных светильников хорошая цветопередача, которая передает окружающее пространство четче, чем старые фонари. Освещение – важная часть для комфортной и безопасной городской среды для транспорта и жителей.

Также в течение 2023 года Комитет по энергетике и инженерному обеспечению планирует заменить более двух тысяч старых светильников на современные в Выборгском районе.

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Фото: unsplush.com