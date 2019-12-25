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На Большой Морской улице движение будет ограничено до августа 2027 года
Сегодня, 15:58
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На Большой Морской улице движение будет ограничено до августа 2027 года

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Пройдут работы по размещению временного ограждения.

С 26 февраля в Адмиралтейском районе ограничат движение транспорта, сообщили в ГАТИ Петербурга.

Так, до 14 августа 2027 года из-за работ по размещению временного ограждения проезд затруднится по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вызвали пробку на Троицком мосту. Мера введена до 10 июня.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: большая морская улица, гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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