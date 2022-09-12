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Ремонтные работы вызвали пробку на Троицком мосту
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Ремонтные работы вызвали пробку на Троицком мосту

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Проезд будет затруднен до 10 июня.

Утром 21 февраля на Троицком мосту и подъездах к нему в Петербурге образовались пробки. Судя по данным "Яндекс.Карт", переправа "покраснела". 

Водители авто стоят как на самом мосту, так и на Каменноостровском проспекте и набережной Лебяжьей Канавки. Кроме того, затор наблюдается на Дворцовой и Кронверкской набережных. 

Напомним, на переправе ограничено движение в связи с ремонтными работами на трамвайных путях. Проезд будет затруднен до 10 июня.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"; "Яндекс.Карты" 

Теги: пробка, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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