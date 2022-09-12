Ремонтные работы вызвали пробку на Троицком мосту

Проезд будет затруднен до 10 июня.

Утром 21 февраля на Троицком мосту и подъездах к нему в Петербурге образовались пробки. Судя по данным "Яндекс.Карт", переправа "покраснела".

Водители авто стоят как на самом мосту, так и на Каменноостровском проспекте и набережной Лебяжьей Канавки. Кроме того, затор наблюдается на Дворцовой и Кронверкской набережных.

Напомним, на переправе ограничено движение в связи с ремонтными работами на трамвайных путях. Проезд будет затруднен до 10 июня.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"; "Яндекс.Карты"