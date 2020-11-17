С 21 февраля движение будет ограничено в Адмиралтейском и Петроградском районах

Пройдут работы по размещению временного ограждения и ремонт трамвайных путей.

В двух районах Петербурга с 21 февраля ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в ГАТИ.

В Адмиралтейском районе до 12 октября планируются работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится по Галерной улице у пересечения с площадью Труда.

В Петроградском районе по 14 октября 2026 года по этой же причине ограничат движение по улице Блохина от Любанского переулка до Провиантской улицы.

Также из-за ремонта трамвайных путей до 10 июня вводятся ограничения по Троицкому мосту от Дворцовой набережной до Петровской набережной, а также по Суворовской площади и Миллионной улице, с закрытием левого поворота с Миллионной улицы на Суворовскую площадь.

Ранее на Piter.TV: с 20 февраля в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга