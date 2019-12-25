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С 20 февраля в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта
Сегодня, 10:58
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С 20 февраля в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта

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Речь идет о Красногвардейском и Василеостровском районах.

В двух районах Петербурга с 20 февраля закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

В Василеостровском районе до 9 марта будут прокладывать тепловую сеть, поэтому запретят проезд по Шкиперскому протоку от Галерного проезда до Наличной улицы. 

А в Красногвардейском районе по 4 марта в связи с работами по реконструкции водопровода перекроют движение по Объездной дороге у дома 54к2 литера Б по Заневскому проспекту. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, ограничения для транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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