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На Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля
Сегодня, 10:57
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На Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля

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Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Невском районе перекроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 19 по 20 февраля, в ночное время с 00:00 до 05:30, из-за работ по размещению временного ограждения не получится проехать по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Объезд будет возможен по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти на мосту через реку Тихую введут ограничения для большегрузов. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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