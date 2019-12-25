На Октябрьской набережной перекроют движение с 19 по 20 февраля

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Невском районе перекроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 19 по 20 февраля, в ночное время с 00:00 до 05:30, из-за работ по размещению временного ограждения не получится проехать по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко. Объезд будет возможен по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти на мосту через реку Тихую введут ограничения для большегрузов.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга