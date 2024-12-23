В Ленобласти на мосту через реку Тихую введут ограничения для большегрузов

Решение о введении временных ограничений движения принято по результатам проведенной диагностики в связи с предаварийным состоянием моста.

На мосту через реку Тихую в составе трассы А-121 "Сортавала" на территории Ленобласти вводятся ограничения для большегрузов.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что с 13 марта 2025 года на мосту через реку Тихая, расположенном на км 134+928 федеральной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола" (старое направление) в Приозерском районе Ленинградской области, вводится временное ограничение для большегрузных автомобилей.

Подрядчик установит на подъездах к мосту дорожные знаки 3.11 "Ограничение массы - 20 т" и 3.12 "Ограничение нагрузки на ось - 7 т". Скорость движения для всех видов транспорта на мосту ограничат до 20 км/ч.

Решение о введении временных ограничений движения принято по результатам проведенной диагностики в связи с предаварийным состоянием моста.

Также путепровод над трассой Р-21 "Кола" вблизи Синявино закроют для грузовиков с 10 марта.

Схема: ФКУ Упрдор Северо-Запад