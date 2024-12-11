Дело в том, что специалисты при проведении диагностики выявили ряд дефектов на путепроводе.

Путепровод над трассой Р-21 "Кола" вблизи Синявино закроют для грузовиков с 10 марта. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

С 10 марта 2025 года на путепроводе, расположенном над основным ходом федеральной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия (км 47+958 км федеральной трассы) в Кировском районе Ленинградской области, будет ограничено движение транспорта общей массой свыше 25 тонн. Скорость движения по путепроводу для всех видов транспорта ограничат до 70 км/ч.

Дело в том, что специалисты при проведении диагностики выявили ряд дефектов, в том числе разрушение бетона насадок опор, силовые трещины в ребрах балок пролетных строений, нарушение гидроизоляции. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников движения и сохранения конструкции до проведения ремонтных работ.

Водители большегрузов, следующие с региональных дорог 41К-130 Подъезд к автодороге "Кола" от автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – станция Назия и 41К-125 Подъезд к Синявинским высотам от автодороги "Кола", смогут объехать путепровод по федеральной трассе Р-21 "Кола".

Схема: ФКУ Упрдор Северо-Запад