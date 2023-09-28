Главное здание СПбГУПТД на Большой Морской улице стало памятником

Основные конструкции здания построили в 1915-1917 годах по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Федора Лидваля.

Бывшее Здание Русского банка для внешней торговли, а ныне – главный корпус Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) на Большой Морской улице, 18, обрело статус регионального памятника. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Основные конструкции здания построили в 1915-1917 годах по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Федора Лидваля. К 1917 году были возведены только кирпичные стены. Так, дом простоял недостроенным до 1920-х годов.

В 1929 году здание отдали Текстильному институту, а на основе недостроя в 1929-1930-х годах архитекторы Лев Руднев и Яков Свирский составили новый проект. Внутреннюю реконструкцию и отделку завершили в 1931 году, в 1934 году закончили оформление фасадов.

Ранее памятником признали корпус СПбГУПТД на Вознесенском проспекте.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга