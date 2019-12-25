После вмешательства прокуратуры закрыли хостел в квартирах на Большой Морской

Нахождение гостиницы привело к многочисленным нарушениям жилищных прав жильцов.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение федерального законодательства при организации гостиницы на втором этаже в доме 13/3 по Большой Морской улице. Хостел занимал семь квартир, в которых демонтированы межкомнатные перегородки, а также произведены иные работы по самовольной перепланировке, сообщили в надзорном ведомстве 12 марта.

Нахождение гостиницы привело к многочисленным нарушениям жилищных прав жильцов. Прокурор района направил в суд исковое заявление, в нем он потребовал обязать собственника квартир прекратить деятельность незаконно организованного хостела. Требования удовлетворены.

Ранее мы рассказывали о том, что в СК РФ проверят хостел для мигрантов на Оборонной улице.

Фото: Piter.TV