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После вмешательства прокуратуры закрыли хостел в квартирах на Большой Морской
Сегодня, 9:21
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После вмешательства прокуратуры закрыли хостел в квартирах на Большой Морской

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Нахождение гостиницы привело к многочисленным нарушениям жилищных прав жильцов.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение федерального законодательства при организации гостиницы на втором этаже в доме 13/3 по Большой Морской улице. Хостел занимал семь квартир, в которых демонтированы межкомнатные перегородки, а также произведены иные работы по самовольной перепланировке, сообщили в надзорном ведомстве 12 марта. 

Нахождение гостиницы привело к многочисленным нарушениям жилищных прав жильцов. Прокурор района направил в суд исковое заявление, в нем он потребовал обязать собственника квартир прекратить деятельность незаконно организованного хостела. Требования удовлетворены.

Ранее мы рассказывали о том, что в СК РФ проверят хостел для мигрантов на Оборонной улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большая морская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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