Старые спектакли заиграют по-новому: в Театре комедии имени Акимова обновили световое оборудование

В Театре комедии имени Акимова представили обновлённую систему освещения. 142 прибора, удалённое управление и 3D-эффекты. Теперь постановки можно менять за секунды. Как это работает и что изменится для зрителей — в нашем материале.

В Театре комедии имени Акимова прошла презентация новых возможностей сцены. Здесь полностью заменили систему освещения — установили 142 прибора. Новое оборудование управляется удалённо с пульта. За доли секунды можно изменить ширину луча, цвет, направление движения, а также создать 3D-эффекты. Важное преимущество — точная повторяемость. Все параметры заранее прописываются в компьютерной программе, что позволяет воспроизводить световую партитуру с невероятной точностью.

Это высокотехнологичное оборудование, интеллектуальное оборудование. Теперь прожектора направлять практически не надо, теперь они сами направляются. То есть затраты времени происходит меньше, когда происходит монтаж спектакля. Артисты уже заметили, говорят "как на сцене стало хорошо, не жарко". Потому что старые прожекторы грели, поэтому было иногда душновато. То теперь светодиодные прожекторы, они не так греют. Денис Солнцев, художник по свету

Теперь все спектакли действующего репертуара приходится переписывать под новое оборудование — на это уходит время. Зато потом достаточно нажать одну кнопку, и загрузится программа конкретного спектакля с нужными позициями и цветами. Пока новую систему используют только в премьерном спектакле "Чао". Постепенно на неё переведут весь репертуар театра. В их числе и легендарная постановка "Тени" по пьесе Евгения Шварца, которая идёт на этой сцене уже более 80 лет.

Переоснащение петербургских театров ведётся по поручению губернатора Александра Беглова уже несколько лет. В прошлом году модернизация коснулась Театра-фестиваля "Балтийский дом" и Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. В этом году новое оборудование получит "Театр на Садовой".

Мы очень давно мечтали о большой программе модернизации наших городских театров Мы очень рады, что удалось. Это было не так уж просто, между прочим. Вот это все не только найти, но еще и привезти, оборудовать, снабдить это все системное управление. И мы ждем теперь, что это оборудование будет задействовано в новых постановках, спектаклях. И для вас, и для зрителей я думаю, что это очень хороший подарок. Федор Болтин, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга

Обновление сцены — часть нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку культуры и доступность современных технологий для театров. Новое освещение не только делает постановки зрелищнее, но и упрощает работу технических служб, позволяя сосредоточиться на творчестве.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV