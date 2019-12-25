Опера "Летучий голландец"

Оперу представят 7 октября в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

На сцену вернулась романтическая опера Рихарда Вагнера "Летучий голландец" в постановке Василия Бархатова. История обреченного на вечные скитания моряка превратилась в захватывающий триллер.

Действия перенесены в ХХ век, а главный герой, которого может спасти только преданная любовь женщины, стал актером. Сента влюбляется в него, увидев на экране, и сразу узнает своего кумира в загадочном незнакомце, появившемся в приморском городке.

Автор пользуется приемами киноязыка: в частности, он виртуозно делит "на кадры" сценическое пространство, а благодаря проекциям вы сможете находиться сразу в нескольких временных измерениях.

Фото: pxhere