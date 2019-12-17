Городские власти взяли под контроль комплексное развитие социальной инфраструктуры в Шушарах

В поселке прошло выездное совещание с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко и руководителей профильных комитетов городского правительства. На обсуждение наболевших вопросов пригласили и жителей поселка. Совещание стало первым подобным мероприятием за 13 лет, с момента начала массовой жилой застройки Шушар.

41 многоквартирный жилой дом, где сегодня проживают 29 тысяч человек – это Шушары в цифрах. Каждое утро тысячи жителей с трудом выбираются из собственных дворов. В поликлинику ездят в Пушкин, в школы и детские сады в Московский район.

Владимир Омельницкий, глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга:

Количество учащихся в каждом классе 36-39 человек. С дошкольным образованием и услугами здравоохранения ситуация еще сложнее. 3 детских сада и дошкольное отделение школы. Отделения городских поликлиник переполнены и работают с двойной и тройной нагрузкой.

Главная проблема микрорайона в том, что 90% территории Шушар – это собственность застройщиков, которые не выполняют обязательства перед городом и жителями. Изымать участки и строить на них транспортную инфраструктуру властям приходится в судебном порядке. Сегодня к решению проблемы подключились все профильные комитеты правительства Петербурга. Двух основных застройщиков - "Лидер Групп" и "Дальпитерстрой" обязали в первую очередь сдать все социальные объекты, исправить тротуары, освещение, проезды, отремонтировать дороги, соорудить остановки в минимально возможный срок. Соответствующее соглашение между застройщиками и городскими властями будет подписано до конца года. Документ впервые придадут широкой огласке.

Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Ни одно новое разрешение на строительство жилых домов в Шушарах не выдается. Первоочередная задача сейчас по "Дальпитерстрою" – соглашения такие уже достигнуты – первые 4 объекта форсирование производства строительно-монтажных работ по детскому саду 320 мест, на который получено разрешение на строительство. Сегодня подаются документы на получение разрешения на строительство школы на 1650 мест. С учетом заключения перспективного соглашения, это максимально быстрый срок для строительства этого объекта.

Аркадий Скоров, основатель и глава СК "Дальпитерстрой":

В 2020-2021 году мы сильно подтянем инфраструктуру, и я гарантирую вам, что социальная обстановка разрядится и в Центральной усадьбе и в Ленсоветовском.

Жители Шушар озвучили и свое видение проблемы, например, предложили властям рассмотреть возможность строительства виадука и введения дополнительных автобусных маршрутов, которые бы связали поселок и центр города. Конкретные предложения обсудят уже в рабочем порядке на площадках комитетов.