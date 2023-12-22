Рухнувший дом на Гороховой улице намерены реконструировать

Кроме того, отмечается, что собственники смогут выбрать между выплатой или получением другого жилья, равного по стоимости и площади тому помещению, которое они занимали.

Жилой дом 73 по Гороховой улице в Петербурге 1885 года постройки, который частично обрушился 20 декабря 2023 года, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Об этом заявил представитель Жилищного комитета города Олег Зотов 4 апреля, передает ТАСС.

Заключение экспертной организации о наличии признаков аварийности строительных конструкций дома на Гороховой улице рассмотрели в рамках заседания комиссии Петербурга. Отчет подтвердили специалисты городской аварийной восстановительной службы. По словам чиновника, проживающие в доме собственники и наниматели жилых помещений переедут в другое благоустроенное жилье.

Кроме того, отмечается, что собственники смогут выбрать между выплатой или получением другого жилья, равного по стоимости и площади тому помещению, которое они занимали. Механизм запустят через шесть месяцев.

Напомним, обрушение произошло на внутреннюю часть двора. Аварийный дом расселили 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта. Жильцов из оставшихся парадных и жителей 71 дома разместили в ближайших гостиницах.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала реставрация особняка Веге.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу