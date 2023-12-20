Момент обрушения здания на Гороховой попал на видео

Аварийный дом был расселен 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта.

Появилось видео обрушения расселенного шестиэтажного флигеля на Гороховой улице, 73. Судя по кадрам, имеющимся в распоряжении Piter.tv, обрушение началось с первого этажа.

На записи видно, что обрушение началось внутри первого этажа. Из арки вырвался столб пыли. Напомним, около двух часов ночи 20 октября в экстренные службы поступило сообщение об обрушении стены дома 73 по Гороховой улице. По неустановленной причине произошло обрушение двух подъездов нежилого расселенного капитально-ремонтируемого шестиэтажного кирпичного здания (1885 года постройки). Обрушение произошло на внутреннюю часть двора. Аварийные подъезды были расселены 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта.

Как сообщили в городской администрации, жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего 71 дома размещены в ближайших гостиницах. Движение по Гороховой улице приостановлено. Общественный транспорт направили в объезд Гороховой улицы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: Piter.tv