Шестиэтажный дом на Гороховой обрушился ночью

Это здание 1885 года постройки. Аварийный дом был полностью расселен 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта.

Шестиэтажный дом обрушился ночью 20 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около двух часов ночи в экстренные службы поступило сообщение об обрушении стены дома 73 по Гороховой улице.

Прибывшими спасателями предварительно было установлено, что около 01:58 по неустановленной причине произошло обрушение нежилого расселенного капитально-ремонтируемого шестиэтажного кирпичного здания (1885 года постройки). Обрушение произошло на внутреннюю часть двора. Аварийный дом был полностью расселен 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта.

В настоящий момент сведения о пострадавших отсутствуют. Специализированные службы продолжают работы.

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Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |