Шестиэтажный дом на Гороховой обрушился ночью

Шестиэтажный дом обрушился ночью 20 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Около двух часов ночи в экстренные службы поступило сообщение об обрушении стены дома 73 по Гороховой улице.
Прибывшими спасателями предварительно было установлено, что около 01:58 по неустановленной причине произошло обрушение нежилого расселенного капитально-ремонтируемого шестиэтажного кирпичного здания (1885 года постройки). Обрушение произошло на внутреннюю часть двора. Аварийный дом был полностью расселен 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта.
В настоящий момент сведения о пострадавших отсутствуют. Специализированные службы продолжают работы.
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Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
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