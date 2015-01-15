Прокуратура требует отремонтировать жилой дом на Гороховой улице

Прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес руководителя ООО "УК "Евро Сити СПб".

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Общее имущество дома 28 по Гороховой улице находится в ненадлежащем состоянии, при этом управляющая компания не принимает мер к проведению ремонта, рассказали 24 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес руководителя ООО "УК "Евро Сити СПб". Рассмотрение акта и фактическое восстановление прав жильцов контролируется.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура требует привести в порядок парадные дома на Тракторной. Частичные разрушения лакокрасочного и штукатурного слоев имеют стены и потолок, проводка на лестничных площадках практически оголена, а места общего пользования захламлены.

Фото: Piter.TV