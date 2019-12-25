  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура требует привести в порядок парадные дома на Тракторной
Сегодня, 14:59
96
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура требует привести в порядок парадные дома на Тракторной

0 0

Восстановление прав жителей на благоприятные условия проживания контролируется.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению жильцов дома 9 по Тракторной улице. В парадных частичные разрушения лакокрасочного и штукатурного слоев имеют стены и потолок, проводка на лестничных площадках практически оголена, а места общего пользования существенно захламлены. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 22 октября. 

Районный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО "Жилкомсервис №2 Кировского района". Восстановление прав жителей на благоприятные условия проживания контролируется. 

Ранее на Piter.TV: годовой план работ по капремонту в Петербурге выполнен более чем на 80%. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, тракторная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии