Петербургская прокуратура требует привести в порядок парадные дома на Тракторной

Восстановление прав жителей на благоприятные условия проживания контролируется.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению жильцов дома 9 по Тракторной улице. В парадных частичные разрушения лакокрасочного и штукатурного слоев имеют стены и потолок, проводка на лестничных площадках практически оголена, а места общего пользования существенно захламлены. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 22 октября.

Районный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО "Жилкомсервис №2 Кировского района". Восстановление прав жителей на благоприятные условия проживания контролируется.

Ранее на Piter.TV: годовой план работ по капремонту в Петербурге выполнен более чем на 80%.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга