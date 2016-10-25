Годовой план работ по капремонту в Петербурге выполнен более чем на 80%

Работа по капитальному ремонту ведётся одновременно во всех районах города, особое внимание уделяется модернизации лифтового оборудования.

Комитет по жилищным вопросам Петербурга проинформировал, что выполнение программы капитального ремонта жилья на 2025 год уже превысило отметку в 80% от планируемого объема. Эти данные прозвучали на заседании комиссии городского ЗакСа по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды.

Выступивший на мероприятии председатель Жилищного комитета Денис Удод предоставил промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта на текущий год. Он подчеркнул, что работа по капитальному ремонту ведётся одновременно во всех районах города, особое внимание уделяется модернизации лифтового оборудования. Удод также сообщил, что дополнительное бюджетное финансирование позволило ускорить темпы ремонта и заменить все лифты, исчерпавшие ресурс своей эксплуатации, что охватывает около 1500 устройств в 370 жилых домах. Глава ведомства также анонсировал переход с 2026 года на систематическое проведение плановой замены лифтов.

Кроме того, члены комиссии посетили объекты на Кондратьевском проспекте (№40/6, №40/12 и №79), где осуществлялся капитальный ремонт. Работы на объектах №40/6 и №40/12 ведутся согласно графику, тогда как на третьем объекте, помимо общих работ, завершился ремонт системы отопления в 241 квартире и пяти нежилых помещениях, среди которых расположены три специализированных колясочных помещения.

