Комиссия определит судьбу усадьбы Демидовых в Петербурге

Комиссия по управлению городским имуществом при Комитете имущественных отношений (КИО) проведет заседание 23 октября, на котором планируется обсудить использование недвижимого имущества в историческом здании на переулке Гривцова. Одним из ключевых вопросов станет конкурс на передачу объектов в доверительное управление, а также передача их целевым образом, пишет "Деловой Петербург".

Общая площадь усадьбы Демидовых составляет приблизительно 14,8 тыс. кв.м., из которых помещения занимают около 3,7 тыс. квадратных метров. Историко-культурная экспертиза, проведенная в 2022 году, установила, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонтных работ.

Сейчас помещения в памятнике архитектуры арендует судостроительная фирма "ЭлектроРадиоАвтоматика", зарегистрированная в Петербурге. Ранее компания сталкивалась с судебными разбирательствами с КИО и Комитетом по охране памятников из-за произведённой перепланировки. Так, в 2023 году предприятие обязали устранить несанкционированное оборудование и восстановить помещение во флигеле. Позже "ЭлектроРадиоАвтоматике" удалось обосновать невозможность завершения ремонта ввиду выявления незарегистрированных охраняемых элементов.

Фонд капитального ремонта намерен приступить к работам по восстановлению аварийных частей здания, говорится на официальном ресурсе организации.

Здание усадьбы Демидовых, расположенное на переулке Гривцова, представляет собой архитектурный объект XVIII века, возведённый в 1759 году архитектором Саввой Ивановичем Чевакинским специально для представителя знаменитой промышленнической фамилии Демидовых — Григория Демидова. Внешне фасад здания украшают декоративные барельефы с изображениями мужских и женских лиц, а также колонны ионического ордера с четырехгранными капителями. Предполагается, что мужские образы барельефов представляют реальных представителей рода Демидовых.

Первоначально комплекс включал обширный парк и хозяйственный двор с небольшими служебными постройками, которые впоследствии исчезли. В XIX столетии усадьба приобрела дополнительные элементы, такие как садовые флигеля и здание кегельбана. К началу XX века облик комплекса изменился: на месте парадного двора, обращённого к набережной реки Мойки, появился доходный дом, а флигели, выходившие на Демидов переулок (ныне переулок Гривцова), были перестроены и превращены в жилые строения. В советский период в стенах усадьбы располагалось Центральное конструкторское бюро "Айсберг". В 2001 году усадьба Демидовых официально получила статус памятника культуры федерального значения.

Скриншот: Яндекс.панорамы