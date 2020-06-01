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После обрушения дома на Гороховой жильцы размещены в ближайших гостиницах
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После обрушения дома на Гороховой жильцы размещены в ближайших гостиницах

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Движение по Гороховой улице приостановлено.

В Адмиралтейском районе на Гороховой улице ночью произошло обрушение двух расселенных подъездов шестиэтажного дома 73. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку после обрушения.

Как сообщили в городской администрации, жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего 71 дома размещены в ближайших гостиницах.

В настоящее время на месте продолжает работу штаб по ликвидации обрушения. Силами почти ста сотрудников МЧС ведется разбор и исследование конструкций здания. На Гороховой улице находится более 40 единиц спецтехники.

Движение по Гороховой улице приостановлено.

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Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: аварийный дом, гороховая улица, жильцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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