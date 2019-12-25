Прокуратура проводит проверку после обрушения дома на Гороховой

Было эвакуировано 27 человек из соседнего дома.

Сегодня ночью, 20 декабря, в центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом. Аварийное здание было полностью расселено 18 декабря 2023 года для дальнейшего проведения капитального ремонта. Прокуратура начала проверку после обвала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Гороховой улице, 73. Конструкции дома сложились. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. После проверки сотрудники ведомства дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта.

Из примыкающего дома эвакуировали 27 человек. 19 человек направили в пункт временного размещения.

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Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга