На улице Дудко в Петербурге эвакуировали жильцов из горящей квартиры

Пожар в Невском районе ликвидировали менее чем за час.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме на улице Дудко. Возгорание было зафиксировано в однокомнатной квартире, из здания эвакуировали четырех человек.

Сообщение о пожаре в доме 33 по улице Дудко поступило в экстренные службы 30 января в 17:56. Огонь возник в однокомнатной квартире. Площадь горения составила 8 квадратных метров.

К месту происшествия были направлены три единицы пожарной техники и пятнадцать сотрудников МЧС. В ходе проведения спасательных работ из здания эвакуировали четырех человек. Пожар был полностью ликвидирован в 18:46. По информации МЧС, в результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Фото: Piter.TV