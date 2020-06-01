Общественный транспорт направили в объезд Гороховой улицы

Речь идет о троллейбусах №12 и №17.

В Петербурге обрушился дом в центре Петербурга. Инцидент произошел на Гороховой улице. В связи с этим два троллейбуса свернули с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Речь идет о троллейбусах №12 и №17. Так, троллейбус № 12 сегодня курсирует по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Садовой улице с выходом на свою трассу, аналогичным образом в обратном направлении.

Троллейбус №17 стартует от конечного пункта "Улица Костюшко" по своей трассе. Затем он поворачивает на Сызранскую улицу, Московский проспект, Загородный проспект и Владимирскую площадь. В обратном направлении троллейбус едет по Загородному проспекту, затем выходит на свою трассу до конечного пункта "Улица Костюшко".

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Фото: Piter.tv