Станцию метро "Сенная" закрыли на вход из-за повреждения ступеней стилобата

Станцию метро "Сенная" закрыли на вход и выход в связи с повреждением ступеней стилобата. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Сейчас специалисты восстанавливают лестницу. Пока проводятся работы, пассажиры могут пользоваться только соседними станциями "Спасская" и "Садовая".
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"
Ранее на Piter.tv: в Петербурге одобрили проекты строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская".
Фото: Pxhere
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