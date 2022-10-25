Станцию метро "Сенная" закрыли на вход из-за повреждения ступеней стилобата

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением лестницы.

Станцию метро "Сенная" закрыли на вход и выход в связи с повреждением ступеней стилобата. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Сейчас специалисты восстанавливают лестницу. Пока проводятся работы, пассажиры могут пользоваться только соседними станциями "Спасская" и "Садовая".

Приносим извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.tv: в Петербурге одобрили проекты строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская".

Фото: Pxhere