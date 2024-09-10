  1. Главная
Трассы трамвайных маршрутов №№ 21, 48 на севере Петербурга временно изменены
Сегодня, 9:54
Меры приняты из-за невозможности проезда по улице Савушкина рядом со станцией метро "Чёрная Речка".

Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявила о временном изменении движения двух трамвайных маршрутов в Северной столице из-за невозможности проезда по улице Савушкина рядом со станцией метро "Чёрная Речка".

Так, маршрут №21 теперь движется следующим образом: от конечного пункта "Придорожная аллея" отправляется по обычному маршруту до конечной остановки "Транспортный парк №5".

Маршрут №48 осуществляется следующим образом: начинается движение от "железнодорожной станции Кушелевка", далее трамвай следует обычным маршрутом до конечной остановки "Транспортный парк №5".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер)

