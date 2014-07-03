В Петербурге 25 апреля изменят маршруты общественного транспорта из-за легкоатлетического забега

В Петербурге 25 апреля в связи с проведением легкоатлетического забега временно изменятся маршруты общественного транспорта. Как сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок", с 11:55 до 13:00 будет перекрыт участок проспекта Стачек — от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек.

Изменения затронут автобусы № 2, 66, 72, 73, 111, 244, 269, а также троллейбусы № 20, 41 и 48.

На время перекрытия транспорт будет следовать по скорректированным или укороченным маршрутам.

Фото: Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"