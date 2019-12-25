В Петербурге одобрили проекты строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская"

Размещение вестибюлей предусмотрено Генеральным планом Санкт-Петербурга.

Проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена "Василеостровская" и "Балтийская" одобрены 19 декабря на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый вестибюль станции "Василеостровская" появится на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта В.О. Площадь здания составит 2,7 тысячи м2. Работу второго выхода будут обеспечивать четыре эскалатора на глубине 55,6 метра.

Также утвержден проект строительства второго вестибюля с наклонным ходом станции "Балтийская". Он появится на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Проектом предусматривается двухуровневый вестибюль с крытыми павильонами над лестницами и эскалаторами. На первом уровне расположится кассовый зал, ниже – служебные помещения. Работу второго выхода будут обеспечивать 4 эскалатора на глубине 35,2 метра. Попасть в новый вестибюль можно будет с набережной Обводного канала, а также с запада от ТРК "Варшавский экспресс".

Ранее специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" установили порядка 50 тонн опоры и направляющих для монтажа эскалаторов на будущей станции "Горный институт". Кроме того, в тоннель уже спущены и сами механизмы.

Фото: Piter.tv