На строящейся станции "Горный институт" приступили к монтажу эскалаторов

Эта станция в будущем станет одной из самых глубоких в петербургском метро

Специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" установили порядка 50 тонн опоры и направляющих для монтажа эскалаторов на будущей станции "Горный институт". Кроме того, в тоннель уже спущены и сами механизмы.

"Основной объëм такелажных работ завершится в конце декабря. Всего предстоит смонтировать 233 тонны необходимого оборудования", — уточнили в пресс-службе компании.

Планируется, что в наклонном ходе станции "Горного института" будут размещены четыре эскалатора. Максимальный суточный пассажиропоток составит до 97 тыс. человек.

Новую станцию хотят открыть для пассажиров уже в 2024 году. "Горный институт" станет одной из самых глубоких в петербургском метро, ведь строительство ведется на 70 метрах под землëй.

Напомним, в следующем году в Санкт-Петербурге запланировано открытие и двух других станций метро — "Юго-Западная" и "Путиловская".

Фото: ВКонтакте / АО "МССС"