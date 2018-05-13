Средства на строительство метро будут заложены в бюджет Петербурга на следующий год

В 2024 году планируется открытие сразу 3-х станций метро: "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская".

Средства на строительство всех новых станций петербургской подземки будут заложены в бюджете города на 2024 год. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в беседе с изданием "Петербургский дневник".

Вместе с жителями контролирую ход строительства, ежеквартально направляем запросы по поводу готовности этих станций метро. Конечно, ждем, что они появятся. Все средства на их строительство, разумеется, будут предусмотрены. Денис Четырбок, председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга

Напомним, что в 2024 году планируется открытие сразу 3-х станций метро: "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская". На эти нужды в бюджете на 2023 год было заложено 30 млрд рублей, а в 2025-ом сумму планировалось сумму довести до 55 млрд. В течение последних лет за строительство подземки отвечает "Метрострой Северной столицы": в конце 2021 года компания обрела статус единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию объектов метрополитена в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что до 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец".

Фото: Правительство Петербурга